Взрыв в Париже унёс жизни нескольких человек

Четыре человека погибли при взрыве газа в Париже. ЧП произошло в центре французской столицы на улице Тревиз, сообщили в МВД страны.
«В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, один из них — пожарный», — рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
Ранее в пожарной службе Парижа говорили, что при взрыве в булочной 12 человек получили тяжёлые ранения, жизнь пятерых под угрозой, писал News.ru.