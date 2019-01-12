Взрыв в Париже унёс жизни нескольких человек

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Четыре человека погибли при взрыве газа в Париже. ЧП произошло в центре французской столицы на улице Тревиз, сообщили в МВД страны.

«В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии, один из них — пожарный», — рассказал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Ранее в пожарной службе Парижа говорили, что при взрыве в булочной 12 человек получили тяжёлые ранения, жизнь пятерых под угрозой, писал News.ru.