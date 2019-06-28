https://static.news.ru/photo/b1adcbea-9b59-11e9-8dfd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Резервуар с опасной жидкостью взорвался на химическом заводе в городе Бэнбу, расположенном в провинции Аньхой на востоке Китая.

Инцидент случился во время спасения рабочего, который оказался заблокирован в запасном резервуаре во время ремонта. Врыв раздался во время попытки по его освобождению, сообщает агентство « Синьхуа ».

В результате погибли два человека: пожарный и рабочий, ещё девять человек получили серьёзные ожоги. Все пострадавшие госпитализированы.

Власти провинции Аньхой начали расследование причин взрыва.

Как сообщал News.ru, 50 пострадавших в результате взрывов в городе Арысь в Казахстане остаются на лечении в больницах. 409 человек обратились за помощью в медучреждения, из них 329 получили амбулаторную помощь, 80 были госпитализированы. 24 июня на одном из военных складов, расположенном близ Арыси, произошёл пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Погибли три человека. Население города эвакуировали.