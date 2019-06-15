https://static.news.ru/photo/5204139a-8f6d-11e9-a522-fa163e074e61_1024.jpg Ваганьковское кладбище Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Два человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве в административном здании Ваганьковского кладбища Москвы. Причины ЧП пока неизвестны.

На месте происшествия работают экстренные службы мегаполиса, сообщает Пятый канал .

Однако сотрудники учреждения заявили Telegram-каналу «Говорит Москва», что на территории ЧП не происходило. Позже выяснилось, что у работницы кладбища в руках лопнула лампочка, и сотрудников МЧС не вызывали. Звук хлопка, скорее всего, приняли за взрыв.

Ранее News.ru сообщал, что газовый баллон взорвался в доме в деревне Кресты (ТиНАО Москвы). Из-за этого в населённом пункте начался пожар площадью в 400 кв. м.