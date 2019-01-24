USD  66.3318 EUR  75.3861
GOLD1,279 $   Brent61.12 $ Bitcoin3,565.03 $
МОСКВА-18°C22:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Взрыв прогремел в многоэтажном доме Балашихи

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Взрыв произошёл в жилом многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. ЧП случилось в микрорайоне Янтарный по адресу: Кольцевая улица, дом 2. В результате на 17-м этаже здания начался пожар. 

По предварительным данным, мог взорваться газовый баллон. Очевидцы услышали два хлопка с интервалом в две минуты, затем у дома рухнула крыша. Информации о возможных погибших и пострадавших пока нет. Дом был сдан в эксплуатацию год назад.

Как сообщал News.ru, российские власти уже выделили 147 млн рублей на расселение обрушившегося в Магнитогорске дома. Всего на эти цели потребуется около 900 млн рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что 500 млн рублей будут выделены из резервного фонда правительства. Остальные расходы берут на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области.


#ВЗРЫВ #ЧП #ПОДМОСКОВЬЕ #Балашиха
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
общество 12:55, 24 января 2019
Расселение дома в Магнитогорске обойдётся почти в миллиард
происшествия 09:51, 22 января 2019
Школу эвакуировали из-за угрозы взрыва в Подмосковье
общество 17:18, 20 января 2019
Снесена стена уральского дома, где произошёл взрыв
Лента новостей
оружие 22:46
Финляндия подняла F/A-18 на перехват истребителей РФ
шоу-бизнес 22:34
Певицу Ариану Гранде обвинили в плагиате
в мире 22:07
США запросили проведение заседания СБ ООН по Венесуэле
в мире 22:05
Украинские неонацисты хотят «вернуть» Кавказ и Кубань силой
спорт 22:04
Тренера Головина отстранили от работы с командой
Другие новости
происшествия 21:50
МЧС сообщает о двух погибших при пожаре в Балашихе
происшествия 21:29
МЧС не подтвердило информацию о взрыве в Балашихе
происшествия 21:03
Международная группа приступит к «делу Хашогги»
происшествия 20:50
Неизвестные с ножами напали на полицейских в Нальчике
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top