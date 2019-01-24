Взрыв прогремел в многоэтажном доме Балашихи

https://news.ru/storage/news/b212e972dfdd68d3343a4c46b3a11d3d/2e6f2fce-112a-42c8-9fcf-8f7ea1346948_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Взрыв произошёл в жилом многоэтажном доме в подмосковной Балашихе. ЧП случилось в микрорайоне Янтарный по адресу: Кольцевая улица, дом 2. В результате на 17-м этаже здания начался пожар.

По предварительным данным, мог взорваться газовый баллон. Очевидцы услышали два хлопка с интервалом в две минуты, затем у дома рухнула крыша. Информации о возможных погибших и пострадавших пока нет. Дом был сдан в эксплуатацию год назад.

Как сообщал News.ru, российские власти уже выделили 147 млн рублей на расселение обрушившегося в Магнитогорске дома. Всего на эти цели потребуется около 900 млн рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что 500 млн рублей будут выделены из резервного фонда правительства. Остальные расходы берут на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области.