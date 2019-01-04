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Взрыв прогремел у офиса одной из партий Германии

Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

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Возле офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в городе Дёбельн на востоке ФРГ.

По словам представителя полиции, в результате происшествия были повреждены припаркованные рядом автомобили и само здание. Пострадавших нет.

Правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено по политическим мотивам. К расследованию подключилось управление уголовной полиции федеральной земли Саксония, передаёт Bild.

Ранее News.ru писал о том, что суд Германии выдал ордер на арест водителя, совершившего наезды на пешеходов в Эссене и Ботропе. Предполагается, что действия мужчины были продиктованы ксенофобскими убеждениями, поскольку пострадавшие в ДТП были выходцами из Афганистана, Сирии и Турции. 


#германия #ВЗРЫВ #политика #партия #ФРГ
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