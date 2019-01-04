Взрыв прогремел у офиса одной из партий Германии

Возле офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в городе Дёбельн на востоке ФРГ.
По словам представителя полиции, в результате происшествия были повреждены припаркованные рядом автомобили и само здание. Пострадавших нет.
Правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено по политическим мотивам. К расследованию подключилось управление уголовной полиции федеральной земли Саксония, передаёт Bild.
Ранее News.ru писал о том, что суд Германии выдал ордер на арест водителя, совершившего наезды на пешеходов в Эссене и Ботропе. Предполагается, что действия мужчины были продиктованы ксенофобскими убеждениями, поскольку пострадавшие в ДТП были выходцами из Афганистана, Сирии и Турции.