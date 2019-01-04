Взрыв прогремел у офиса одной из партий Германии

https://news.ru/storage/news/db12eb3837644f5f9b2d9753229df97f/5ff21579-9223-4a3e-8f5f-4df2d83b68ae_850.jpg Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Возле офиса отделения правой партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. Инцидент произошёл в городе Дёбельн на востоке ФРГ.

По словам представителя полиции, в результате происшествия были повреждены припаркованные рядом автомобили и само здание. Пострадавших нет.

Правоохранители предполагают, что преступление могло быть совершено по политическим мотивам. К расследованию подключилось управление уголовной полиции федеральной земли Саксония, передаёт Bild.

Ранее News.ru писал о том, что суд Германии выдал ордер на арест водителя, совершившего наезды на пешеходов в Эссене и Ботропе. Предполагается, что действия мужчины были продиктованы ксенофобскими убеждениями, поскольку пострадавшие в ДТП были выходцами из Афганистана, Сирии и Турции.