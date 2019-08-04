Причиной взрыва кислородного баллона в столице Египта неподалёку от Института рака стало ДТП.
По информации минздрава Египта, на данный момент 16 человек погибли, 21 получил ранения разной степени тяжести, передаёт
BREAKING|— Egyptian Streets (@EgyptianStreets)
#Egypt's Prosecutor General has ordered an urgent investigation into the causes of the explosion outside the Cancer Institute in #Cairo's Manial area. pic.twitter.com/FirHKzPmnk 4 августа 2019 г.
Как писал News.ru ранее, десять человек пострадали в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара во Владикавказе. Пятеро из них госпитализированы.