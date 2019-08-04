https://static.news.ru/photo/422dff1a-b715-11e9-94bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua, via www.imago-images.de

Причиной взрыва кислородного баллона в столице Египта неподалёку от Института рака стало ДТП.

По информации минздрава Египта, на данный момент 16 человек погибли, 21 получил ранения разной степени тяжести, передаёт Egyptian Streets .

BREAKING| #Egypt 's Prosecutor General has ordered an urgent investigation into the causes of the explosion outside the Cancer Institute in #Cairo 's Manial area. pic.twitter.com/FirHKzPmnk — Egyptian Streets (@EgyptianStreets) 4 августа 2019 г.

Как писал News.ru ранее, десять человек пострадали в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара во Владикавказе. Пятеро из них госпитализированы.