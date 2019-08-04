Фото: Xinhua, via www.imago-images.de

Причиной взрыва кислородного баллона в столице Египта неподалёку от Института рака стало ДТП.

По информации минздрава Египта, на данный момент 16 человек погибли, 21 получил ранения разной степени тяжести, передаёт Egyptian Streets.

Как писал News.ru ранее, десять человек пострадали в результате взрыва газа и последовавшего за ним пожара во Владикавказе. Пятеро из них госпитализированы.

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