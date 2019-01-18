Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти

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Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Ленинградской области. Место происшествия находится в деревне Овино Тихвинского района региона.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, туда выехали спасатели и сотрудники пожарной охраны, передает ТАСС.

Инцидент произошёл на 460-м км строящейся ветки газопровода во время монтажных работ. За ним последовало возгорание.

В результате ЧП никто не пострадал, сообщает Пятый канал.

Ранее News.ru писал, что по делу о взрыве в жилом корпусе на окраине столицы Грузии задержаны два человека. Об этом сообщили в правительстве и МВД страны.