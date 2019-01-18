Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти

Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в Ленинградской области. Место происшествия находится в деревне Овино Тихвинского района региона.
По данным ГУ МЧС по Ленобласти, туда выехали спасатели и сотрудники пожарной охраны, передает ТАСС.
Инцидент произошёл на 460-м км строящейся ветки газопровода во время монтажных работ. За ним последовало возгорание.
В результате ЧП никто не пострадал, сообщает Пятый канал.
Ранее News.ru писал, что по делу о взрыве в жилом корпусе на окраине столицы Грузии задержаны два человека. Об этом сообщили в правительстве и МВД страны.