Взрыв газа в Шахтах лишил несколько домов воды и тепла

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Пострадавший в результате взрыва газа дом в Шахтах лишился электроснабжения, а соседние — отопления и горячей воды. ЧП привело к аварии на сетях.

В компании «Донэнерго» пояснили, что дом, в котором произошёл взрыв, обесточен по заявке МЧС.

«Сейчас отключим ещё десять домов в том районе для устранения аварии на сетях. Часа три они будут без отопления и горячей воды», — рассказал ТАСС главный инженер компании Николай Калоеров.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием, согласно распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, будет заниматься ГСУ по Северо-Кавказскому округу.