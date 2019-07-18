Взрыв бытового газа произошёл в многоквартирном доме в Свердловской области. В результате пострадал один человек.
В главке МЧС по региону уточнили, что инцидент произошёл в посёлке Асбестовский в негазифицированном доме. Предполагается, что причиной его стало нарушение техники безопасности при обращении с газовым оборудованием.
При взрыве ожоги 30% тела получил хозяин одной из квартир. В настоящее время он находится в больнице.
Пожара за хлопком газовоздушной смеси не последовало, эвакуация жильцов дома не проводилась, сообщает «
Ранее News.ru писал о похожем происшествии в городе Коврове Владимирской области. Там при взрыве газа в квартире погиб один человек и ещё 11 пострадали.