Скворцова рассказала о шансах найти выживших при взрыве

https://news.ru/storage/news/db42fdc30549873d326e87d1309af6b7/c2b6916c-95fa-4c57-91fe-8b6f6a141735_850.jpg Пресс-служба МЧС РФ

Шансы обнаружить выживших жителей дома, в котором прогремел взрыв бытового газа, уменьшаются со временем, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

При этом она отметила, что несмотря на это, происходят разные «удивительные» истории, передаёт телеканал «Россия 24».

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин в ближайшее время прибудет в Магнитогорск, где взрыв и последующее за ним частичное обрушение дома унесли жизни, по крайней мере, четырёх человек.

ЧП в жилом доме по проспекту Карла Маркса случилось рано утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.