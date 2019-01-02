Судьба 27 жителей дома в Магнитогорске пока неизвестна

https://news.ru/storage/news/9fb3ab3091feaf89e9485553da36575c/4cf9568a-7388-4784-8599-f9bc58db010e_850.jpg Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

После взрыва бытового газа в Магнитогорске неизвестной остаётся судьба 27 человек, сообщил глава Челябинской области Борис Дубровский.

По его словам, в настоящее время установлено местонахождение 86 жителей. Все они живы.

«Спасено из-под завалов пять человек, один из них ребенок 11 месяцев, шесть госпитализировано», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Ранее News.ru писал, что тело ещё одного погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске. По данным оперативного штаба МЧС, мёртвыми найдены 14 человек.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично.