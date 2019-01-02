USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent53.25 $ Bitcoin3,838.06 $
МОСКВА-3°C11:13
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Судьба 27 жителей дома в Магнитогорске пока неизвестна

Oleg Elkin/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

После взрыва бытового газа в Магнитогорске неизвестной остаётся судьба 27 человек, сообщил глава Челябинской области Борис Дубровский.

По его словам, в настоящее время установлено местонахождение 86 жителей. Все они живы.

«Спасено из-под завалов пять человек, один из них ребенок 11 месяцев, шесть госпитализировано», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Ранее News.ru писал, что тело ещё одного погибшего извлечено из-под завалов дома в Магнитогорске. По данным оперативного штаба МЧС, мёртвыми найдены 14 человек.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. 


#ВЗРЫВ #магнитогорск #обрушение #БорисДубровский
самое читаемое
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США
происшествия
Президент побывал на месте трагедии
Что сделано Путиным в Магнитогорске


читайте также
общество 10:46, 2 января 2019
МЧС: квартиры во взорвавшемся доме пригодны для жизни
происшествия 09:56, 2 января 2019
Граждане Таджикистана пропали после взрыва в Магнитогорске
происшествия 08:29, 2 января 2019
Губернатор проведёт встречи по вопросам ЧП в Магнитогорске
Лента новостей
происшествия 11:09
Два человека пострадали в ДТП на МКАД
происшествия 11:07
Число погибших в Магнитогорске постоянно растёт
экономика 10:57
Налогу для самозанятых дали старт в России
общество 10:46
МЧС: квартиры во взорвавшемся доме пригодны для жизни
в мире 10:41
Новогоднее перемирие в Донбассе нарушают все
Другие новости
происшествия 11:09
Два человека пострадали в ДТП на МКАД
происшествия 11:07
Число погибших в Магнитогорске постоянно растёт
происшествия 10:24
Двое погибли при пожаре на даче в Московской области
происшествия 10:04
Спасатели извлекли ещё одного погибшего при взрыве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top