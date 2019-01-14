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Жительница дома в Шахтах до взрыва почувствовала утечку газа

Валерий Матыцин/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

Проживающая в доме в городе Шахты, где произошёл взрыв бытового газа, почувствовала утечку, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что, по предварительным данным, женщина планировала заявить об этом в соответствующие органы.

«Это взрыв бытового газа, совершенно точно», — подчеркнул он в эфире канала «Россия 24».

Ранее News.ru писал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием, согласно распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, будет заниматься ГСУ по Северо-Кавказскому округу.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #ГУБЕРНАТОР #обрушение #шахты #утечка
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