Жительница дома в Шахтах до взрыва почувствовала утечку газа

https://news.ru/storage/news/47dd0277a039e18cb8502ebebd4e02db/ad8197f7-bbc9-441c-8ef1-a4c62fba6657_850.jpg Валерий Матыцин/ТАСС

Проживающая в доме в городе Шахты, где произошёл взрыв бытового газа, почувствовала утечку, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он отметил, что, по предварительным данным, женщина планировала заявить об этом в соответствующие органы.

«Это взрыв бытового газа, совершенно точно», — подчеркнул он в эфире канала «Россия 24».

Ранее News.ru писал, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием, согласно распоряжению главы СКР Александра Бастрыкина, будет заниматься ГСУ по Северо-Кавказскому округу.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали.