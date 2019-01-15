Взрыв бытового газа произошёл в Брянской области

Газовоздушная смесь взорвалась в одном из частных домов в Мглинском районе Брянской области. В результате происшествия пострадали три человека.
По словам представителя экстренных служб региона, инцидент произошёл ночью в населённом пункте Симонтовка.
Он отметил, что взрыв повредил межкомнатную перегородку и остекление. Последствия случившегося устраняли 15 человек и шесть единиц техники.
Все пострадавшие находятся в центральной районной больнице в состоянии средней тяжести.
Представитель экстренных служб подчеркнул, что в 2017 году данный дом отключили от природного газа в связи с неуплатой. Утечка произошла из-за использования самовольной газобаллонной установки, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что специалисты оценили угрозу обрушения многоэтажного дома в городе Шахты Ростовской области, где накануне прогремел взрыв. По словам начальника ГУ МЧС по региону Вячеслава Бутко, в настоящее время риск обрушения здания при проведении работ отсутствует.