Выживший при крушении Ту-22М3 пройдёт лечение в Москве

https://news.ru/storage/news/107b80f98915ef0ba5f291bde9e12e2f/0a471367-4fe2-4b41-add6-b08249997db3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко приняли пострадавшего при крушении бомбардировщика в Мурманской области. Выжившего при аварии штурмана транспортировали 23 января в Москву.

Лётчик был в сознании, когда его доставили. Сейчас он находится в медикаментозном сне. Врачи рассказали о состоянии раненого.

«Он находится в реанимационно-хирургическом отделении. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. У него диагностированы переломы правых и левых ребер, ушиб легких, переломаны кости таза. Но в целом прогноз положительный», — рассказал ТАСС источник в больнице.

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Погибли три члена экипажа, один выжил.

Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в момент ухудшения погодных условий. Минобороны РФ рассматривает все возможные версии, в том числе техническую неисправность самолёта, писал News.ru.