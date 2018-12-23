USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,025.17 $
МОСКВА-7°C12:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Выросло число жертв мощного цунами в Индонезии

Hariandi Hafid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Число жертв сильного цунами в Индонезии увеличилось до 168 человек. Стихия обрушилась на прибрежные районы островов Суматра и Ява.

Ещё около 745 человек получили ранения, примерно 30 числятся пропавшими без вести.

По словам руководителя центра по предотвращению землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климата и геофизики Рахмата Трийоно, индонезийские власти признали отсутствие систем раннего предупреждения цунами, которые происходят после извержения вулканов.

«Инструменты раннего оповещения, которыми мы располагаем в настоящее время, преимущественно связаны с тектоническими явлениями, а не вулканическими», — уточнил он.

Трийоно добавил, что недавно высота волн составляла около одного метра, отметив, что угроза сохраняется в Зондском проливе, передаёт новостной портал Detik News.

Ранее News.ru писал, что волна цунами унесла со сцены выступавших музыкантов в индонезийском Танджунг-Лесунге. Вода разрушила подмостки, на которых находилась группа Seventeen. Кадры с места происшествия попали в Сеть. Фронтмен коллектива Дилан Сахара пропал без вести.


#погода #цунами #ИНДОНЕЗИЯ
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
происшествия 05:24, 23 декабря 2018
Число пострадавших от цунами выросло в Индонезии
происшествия 03:14, 23 декабря 2018
Цунами привело к крупным жертвам в Индонезии
в мире 08:44, 16 декабря 2018
Извержение вулкана Сопутан произошло в Индонезии
Лента новостей
происшествия 12:51
Пожар в шахте Соликамска до сих пор тушат
в мире 12:51
Приход из Львовской области перешёл в новую церковь Украины
спорт 12:46
Туктамышеву выписали из больницы
происшествия 12:45
Пьяный водитель в трусах протаранил более десятка машин
политика 12:38
Постпредство РФ назвало лукавой резолюцию ГА ООН по Крыму
происшествия 12:37
Распитие алкоголя привело к переломам рёбер в Мордовии
спорт 12:37
Медведева поведала о брошенных на лёд сырых пельменях
в мире 12:34
Путин посочувствовал родным жертв цунами в Индонезии
шоу-бизнес 12:28
Ольга Бузова заболела в разгар новогодних корпоративов
общество 12:25
Роскосмос обратился в суд из-за неисправных спутников
экономика 12:22
Товарооборот между Китаем и КНДР снизился
спорт 12:21
Кучеров сделал пента-трик и стал первой звездой дня в НХЛ
в мире 12:10
УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией
происшествия 12:07
Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске
экономика 12:04
Рублю предсказали падение в новогодние праздники
Другие новости
происшествия 12:51
Пожар в шахте Соликамска до сих пор тушат
происшествия 12:45
Пьяный водитель в трусах протаранил более десятка машин
происшествия 12:37
Распитие алкоголя привело к переломам рёбер в Мордовии
происшествия 12:07
Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top