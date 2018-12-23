Выросло число жертв мощного цунами в Индонезии

https://news.ru/storage/news/d80d1796f96cf833f651b23fa411d2c9/fef32487-743c-4421-9374-7fd1309ef361_850.jpg Hariandi Hafid/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число жертв сильного цунами в Индонезии увеличилось до 168 человек. Стихия обрушилась на прибрежные районы островов Суматра и Ява.

Ещё около 745 человек получили ранения, примерно 30 числятся пропавшими без вести.

По словам руководителя центра по предотвращению землетрясений и цунами Агентства метеорологии, климата и геофизики Рахмата Трийоно, индонезийские власти признали отсутствие систем раннего предупреждения цунами, которые происходят после извержения вулканов.

«Инструменты раннего оповещения, которыми мы располагаем в настоящее время, преимущественно связаны с тектоническими явлениями, а не вулканическими», — уточнил он.

Трийоно добавил, что недавно высота волн составляла около одного метра, отметив, что угроза сохраняется в Зондском проливе, передаёт новостной портал Detik News.

Ранее News.ru писал, что волна цунами унесла со сцены выступавших музыкантов в индонезийском Танджунг-Лесунге. Вода разрушила подмостки, на которых находилась группа Seventeen. Кадры с места происшествия попали в Сеть. Фронтмен коллектива Дилан Сахара пропал без вести.