Число пострадавших от цунами выросло в Индонезии

Цунами в Индонезии унёс жизни 43 человек, более 500 пострадали. Без вести пропавшими числятся двое.
Цунами произошло в ночь с субботы на воскресенье, ЧП зафиксировали в Зондском проливе между Явой и Суматрой. Предполагается, что сильная волна поднялась из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау, сообщает Reuters.
Ранее News.ru сообщал, что минимум 20 человек погибли, 165 пострадали и ещё двое числятся пропавшими без вести в Индонезии после цунами. Гигантские волны обрушились на пляжи у побережья Зондского пролива.