Число пострадавших от цунами выросло в Индонезии

https://news.ru/storage/news/45c78b4202dc2e4d740d515a4026fa14/eedc73cb-22ff-4d32-9474-62dd515c1718_850.jpg Risa Krisadhi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цунами в Индонезии унёс жизни 43 человек, более 500 пострадали. Без вести пропавшими числятся двое.

Цунами произошло в ночь с субботы на воскресенье, ЧП зафиксировали в Зондском проливе между Явой и Суматрой. Предполагается, что сильная волна поднялась из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау, сообщает Reuters.

Ранее News.ru сообщал, что минимум 20 человек погибли, 165 пострадали и ещё двое числятся пропавшими без вести в Индонезии после цунами. Гигантские волны обрушились на пляжи у побережья Зондского пролива.