https://static.news.ru/photo/8adf6e2c-918d-11e9-b022-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Budapest Liszt Ferenc Internatio/Xinhua/Global Look Press

Рейс из Новосибирска в Паттайю отложили на 1,5 часа из-за проблем с самолётом перед вылетом. Произошёл сбой в системе, который потребовал перезагрузки бортового оборудования, в результате чего 15 пассажиров отказались лететь данным бортом.

Пятнадцать человек лететь отказались. Произошла задержка вылета на 1 час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж. В настоящее время выясняются все обстоятельства. По данному факту проводится проверка, — рассказала РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Вылет в Утапао должен был состояться 17 июня в 22:00 (18:00 мск). Лайнер вылетел из Новосибирска лишь в 23:37. Самолёт совершил успешную посадку, никаких инцидентов во время полёта зафиксировано не было.

Ранее News.ru писал, что самолёт Embraer 190, выполнявший рейс Москва — Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности на борту. Пилот принял решение сажать лайнер после того, как в полёте сработали датчики неисправности закрылков.