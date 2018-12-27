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Вулкан Шивелуч выбросил большой столб пепла

twitter.com/@rianru

происшествия [ версия для печати ]

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь активизировался, выбросив столб пепла на высоту 7 км. Для него установлен повышенный, «оранжевый», код авиационной опасности.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловый шлейф растянулся на несколько километров к северу от вулкана. Пеплопада в населённых пунктах региона не зарегистрировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по Камчатскому краю.

Для Шивелуча установлен «оранжевый» уровень опасности для авиации. Вулкан представляет угрозу для международных рейсов, а также низколетящих самолётов и вертолётов.

Как сообщал News.ru, Шивелуч проснулся 9 ноября после почти годового затишья. 21 декабря вулкан выбросил сразу два семикилометровых столба пепла за сутки.


#КАМЧАТКА #ВУЛКАН #ВЫБРОС #шивелуч
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