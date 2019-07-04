https://static.news.ru/photo/6e5b6348-9eb5-11e9-bcde-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Albert Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com

Самый высокий вулкан Евразии — Ключёвская сопка начал извергаться впервые за четыре года.

Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного округа сообщил, что в районе кратера вулкана отмечена температурная аномалия — температура поднялась до 800-900 градусов по Цельсию, вулканические бомбы поднимаются на высоту до 200 метров, передаёт РИА Новости .

Пепловые шлейфы, мешающие воздушной навигации над районом извержения, могут появиться в ближайшее время.

Как уже писал News.ru, вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Северных Курил выбросил в субботу, 29 июня, пепловый столб высотой 4,5 км. Облако распространилось на 10 км в южном направлении.