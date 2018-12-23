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Вулкан на Северных Курилах выбросил новый столб пепла

Volcano. Всё о вулканах и не только/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Расположенный на севере Курильской гряды вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 3,5 километра, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.

По словам представителя РАН, событие произошло днём по местному времени. Высоту выброса помогли установить видеоданные.

Он уточнил, что шлейф из пепла тянулся к югу от вулкана, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, ранее в центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Сахалинской области поступила информация о том, что 4 декабря на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до четырёх километров. 

Вулкан Эбеко выпускал пепел 25 ноября4 ноября6 октября2 октября31 августа (рекордный по высоте столб пепла в шесть километров) и 13 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.


#курилы #ВУЛКАН #Эбеко
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