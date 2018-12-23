Вулкан на Северных Курилах выбросил новый столб пепла

Расположенный на севере Курильской гряды вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 3,5 километра, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.
По словам представителя РАН, событие произошло днём по местному времени. Высоту выброса помогли установить видеоданные.
Он уточнил, что шлейф из пепла тянулся к югу от вулкана, передаёт «Интерфакс».
Как писал News.ru, ранее в центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Сахалинской области поступила информация о том, что 4 декабря на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до четырёх километров.
Вулкан Эбеко выпускал пепел 25 ноября, 4 ноября, 6 октября, 2 октября, 31 августа (рекордный по высоте столб пепла в шесть километров) и 13 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.