Вулкан на Северных Курилах выбросил новый столб пепла

https://news.ru/storage/news/b40b6bb67f9d4bb94184195de3ba381f/e20d2d32-931d-408e-9bfa-b6be112bab95_850.jpg Volcano. Всё о вулканах и не только/vk.com

Расположенный на севере Курильской гряды вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту около 3,5 километра, сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.

По словам представителя РАН, событие произошло днём по местному времени. Высоту выброса помогли установить видеоданные.

Он уточнил, что шлейф из пепла тянулся к югу от вулкана, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru, ранее в центр управления в кризисных ситуациях МЧС по Сахалинской области поступила информация о том, что 4 декабря на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до четырёх километров.

Вулкан Эбеко выпускал пепел 25 ноября, 4 ноября, 6 октября, 2 октября, 31 августа (рекордный по высоте столб пепла в шесть километров) и 13 августа. Пепел выбрасывается из нового жерла, образовавшегося в 2017 году.