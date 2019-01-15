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Второго погибшего нашли на руинах дома в Шахтах

rostovnadonu/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области нашли тело женщины. Об этом сообщили в МЧС.

«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — цитирует сообщение ТАСС.

Неизвестной остаётся на данный момент судьба трёх человек.

Как писал News.ru, взрыв по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января, из-под завалов удалось спасти семь человек. Понижение температуры с 16 января может значительно осложнить поиск людей.


#жертвы #мчс #ВЗРЫВ #шахты
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