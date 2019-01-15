Второго погибшего нашли на руинах дома в Шахтах

Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области нашли тело женщины. Об этом сообщили в МЧС.
«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — цитирует сообщение ТАСС.
Неизвестной остаётся на данный момент судьба трёх человек.
Как писал News.ru, взрыв по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января, из-под завалов удалось спасти семь человек. Понижение температуры с 16 января может значительно осложнить поиск людей.