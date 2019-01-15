Второго погибшего нашли на руинах дома в Шахтах

https://news.ru/storage/news/cb0e3600494e981ba524e87119301ad4/77460b3e-dce5-40e9-a76f-197e371ade37_850.jpg rostovnadonu/vk.com

Спасатели при разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в городе Шахты Ростовской области нашли тело женщины. Об этом сообщили в МЧС.

«Число погибших увеличилось до двух человек. Найдена погибшая женщина, предположительно из 72-й квартиры», — цитирует сообщение ТАСС.

Неизвестной остаётся на данный момент судьба трёх человек.

Как писал News.ru, взрыв по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января, из-под завалов удалось спасти семь человек. Понижение температуры с 16 января может значительно осложнить поиск людей.