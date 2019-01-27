Выставку Куинджи могут закрыть раньше срока

Третьяковская галерея решает вопрос о досрочном закрытии работы выставки русского художника Архипа Куинджи после похищения картины «Ай-Петри. Крым». Вход для посетителей могут закрыть уже с 28 января.
«Мы пока решаем вопрос о том, будет ли работать выставка 28 января», — отметили в пресс-службе музея.
Как сообщал News.ru, на всех площадках Третьяковской галереи усилены меры безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, собираются свидетельские показания. Составлен фоторобот преступника.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции изучают записи с наружных камер видеонаблюдения. Правоохранительные органы пытаются выяснить, на каком автомобиле мог скрыться похититель.
Третьяковская галерея полотно экстренно вносит в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Такие меры необходимы, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу.