Выставку Куинджи могут закрыть раньше срока

https://news.ru/storage/news/467eb1c84d7565f2c370d5825b20da33/abd853f6-408c-43ab-9905-fa64555ec088_850.jpg Иванко Игорь/АГН «Москва»

Третьяковская галерея решает вопрос о досрочном закрытии работы выставки русского художника Архипа Куинджи после похищения картины «Ай-Петри. Крым». Вход для посетителей могут закрыть уже с 28 января.

«Мы пока решаем вопрос о том, будет ли работать выставка 28 января», — отметили в пресс-службе музея.

Как сообщал News.ru, на всех площадках Третьяковской галереи усилены меры безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, собираются свидетельские показания. Составлен фоторобот преступника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции изучают записи с наружных камер видеонаблюдения. Правоохранительные органы пытаются выяснить, на каком автомобиле мог скрыться похититель.

Третьяковская галерея полотно экстренно вносит в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Такие меры необходимы, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу.