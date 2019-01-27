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Выставку Куинджи могут закрыть раньше срока

Иванко Игорь/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Третьяковская галерея решает вопрос о досрочном закрытии работы выставки русского художника Архипа Куинджи после похищения картины «Ай-Петри. Крым». Вход для посетителей могут закрыть уже с 28 января.

«Мы пока решаем вопрос о том, будет ли работать выставка 28 января», — отметили в пресс-службе музея.

Как сообщал News.ru, на всех площадках Третьяковской галереи усилены меры безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, собираются свидетельские показания. Составлен фоторобот преступника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции изучают записи с наружных камер видеонаблюдения. Правоохранительные органы пытаются выяснить, на каком автомобиле мог скрыться похититель.

Третьяковская галерея полотно экстренно вносит в реестр похищенных и пропавших предметов музейного фонда. Такие меры необходимы, чтобы исключить возможный вывоз этой работы за границу.


#москва #ограбление #выставка #Третьяковка #АрхипКуинджи
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