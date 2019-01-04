USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,295 $   Brent55.62 $ Bitcoin3,815.32 $
МОСКВА-2°C08:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Всех жертв магнитогорской трагедии опознали

vk.com/magnitogorsk_news

происшествия [ версия для печати ]

Тела всех 39 погибших во время взрыва и последующего обрушения части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске опознаны, заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Да», — заявил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос, передаёт РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, 4 января вокруг места трагедии начали возводить забор.

Глава региона Борис Дубровский и его заместитель Евгений Редин, а также сотрудники МЧС и власти Магнитогорска почтили минутой молчания память погибших.

В региональном ГУ МЧС проинформировали о том, что участвующие в спасательной операции сотрудники ведомства вернутся в места дислокации.

Как сообщал News.ru, 3 января в МЧС заявили, что под обломками дома в Магнитогорске больше нет людей. Всего погибли 39 человек. Похороны жертв трагедии начнутся 4 января.


#мчс #ВЗРЫВ #опознание #магнитогорск #челябинскаяобласть
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
происшествия 08:12, 4 января 2019
Минздрав оценил состояние младенца из Магнитогорска
общество 22:07, 3 января 2019
Соболезнования близким погибших в Магнитогорске выразил ЕС
происшествия 20:38, 3 января 2019
Спасённых после взрыва дома на Урале оказалось больше
общество 18:01, 3 января 2019
Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске
происшествия 06:35, 3 января 2019
Издание: к магнитогорской трагедии причастны боевики ИГ
Лента новостей
общество 08:40
Корабли Балтфлота посетят несколько континентов
в мире 08:31
Археологи обнаружили храм бога ацтеков в Мексике
происшествия 08:31
МЧС спасло собаку и кошек после взрыва в Магнитогорске
происшествия 08:26
Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Магадане
происшествия 08:19
Раненного при взрыве мужчину прооперировали
Другие новости
происшествия 08:31
МЧС спасло собаку и кошек после взрыва в Магнитогорске
происшествия 08:26
Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Магадане
происшествия 08:19
Раненного при взрыве мужчину прооперировали
происшествия 08:12
Минздрав оценил состояние младенца из Магнитогорска
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top