Всех жертв магнитогорской трагедии опознали

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Тела всех 39 погибших во время взрыва и последующего обрушения части дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске опознаны, заявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«Да», — заявил замминистра, отвечая на соответствующий вопрос, передаёт РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области, 4 января вокруг места трагедии начали возводить забор.

Глава региона Борис Дубровский и его заместитель Евгений Редин, а также сотрудники МЧС и власти Магнитогорска почтили минутой молчания память погибших.

В региональном ГУ МЧС проинформировали о том, что участвующие в спасательной операции сотрудники ведомства вернутся в места дислокации.

Как сообщал News.ru, 3 января в МЧС заявили, что под обломками дома в Магнитогорске больше нет людей. Всего погибли 39 человек. Похороны жертв трагедии начнутся 4 января.