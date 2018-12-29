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Всех попавших под лавину нашли в Хабаровском крае

27.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели нашли живым последнего из группы работников горнодобывающего предприятия «Многовершинное» Хабаровского края, попавших под снежную лавину.

«Найден последний человек из попавших под лавину. Он жив», — сообщил РИА Новости представитель администрации Николаевского района.

Ранее News.ru писал, что спасатели извлекли из-под снежного завала тело второго погибшего после схода лавин в Хабаровском крае. Ещё один скончался в больнице. Таким образом, жертвами стихии стали три человека. Семерых пострадавших удалось спасти, трое из них госпитализированы. Инцидент произошёл утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Николаевского района. Лавина сошла на компрессорную подстанцию золотодобывающего предприятия ЗАО «Многовершинное», где находился один человек. На помощь ему выдвинулась группа из числа сотрудников предприятия. На них сошла вторая лавина, и они тоже оказались под снегом.


#ХабаровскийКрай #лавина
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