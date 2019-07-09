https://static.news.ru/photo/4773aa3c-a221-11e9-8761-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MCHS.Abkhazia/facebook.com

Все пострадавшие в ДТП с маршрутным микроавтобусом в Абхазии являются российскими туристами. Все девять были госпитализированы. Некоторым может потребоваться операция в связи с переломами ключицы.

Девять человек госпитализированы, все — туристы-россияне. Угрозы жизни пострадавших нет, — передаёт слова главного врача Гагрской больницы, куда были доставлены пострадавшие, Вячеслава Аргуна ТАСС.

Он отметил, что операция будет сделана в Абхазии или в России — на усмотрение самых пациентов.

По данным МВД Абхазии, в результате столкновения с легковым автомобилем маршрутка Volkswagen, в которой были 15 пассажиров, опрокинулась на бок.

Как ранее писал News.ru, девять человек, в том числе российские туристы, госпитализированы в результате ДТП под Пицундой в Абхазии 8 июля.