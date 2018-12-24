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Все погибшие в шахте Соликамска опознаны

Пресс-служба губернатора Пермского края

происшествия [ версия для печати ]

Процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте Соликамского района Пермского края, завершена. Родственникам погибших выданы разрешения на их захоронение.

«Вечером 23 декабря тела всех погибших были подняты на поверхность. Сегодня все девять человек были опознаны», — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошло задымление.

Ранее News.ru писал, что горноспасатели завершили работы на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Там в результате пожара погибли девять рабочих подрядной организации «УС-30». Руководство ПАО «Уралкалий» пообещало выплатить семьям рабочих, погибших при пожаре, по три миллиона рублей. Кроме того, организация готова оказать всестороннюю помощь близким горняков. Следственный комитет направил криминалистов в Соликамск для выяснения причин пожара в шахте. Соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин, чтобы предоставить всестороннюю практическую помощь при расследовании.


#пожар #ШАХТА #Соликамск
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