https://static.news.ru/photo/f96975f4-a67d-11e9-bde3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Все погибшие в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito в Рязанской области являются гражданами Таджикистана.

По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана, — передаёт ТАСС сообщение ГИБДД.

Источник агентства также отметил, что микроавтобус был зарегистрирован на частное лицо и передвигался с российскими номерами.

Инцидент произошёл в 05:00 по московскому времени в Сасовском районе возле населённого пункта Пичкиряево.

Как ранее писал News.ru, в Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и легкового автомобиля Toyota Land Cruiser. В результате столкновения погибли семь человек.