Все погибшие в дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito в Рязанской области являются гражданами Таджикистана.
По предварительным данным, все пассажиры микроавтобуса были гражданами Таджикистана, — передаёт ТАСС сообщение ГИБДД.
Источник агентства также отметил, что микроавтобус был зарегистрирован на частное лицо и передвигался с российскими номерами.
Инцидент произошёл в 05:00 по московскому времени в Сасовском районе возле населённого пункта Пичкиряево.
Как ранее писал News.ru, в Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и легкового автомобиля Toyota Land Cruiser. В результате столкновения погибли семь человек.