https://static.news.ru/photo/0d50b764-9f47-11e9-8d10-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате аварии в Чёрном море никто не погиб. Все пассажиры, которые находились в катамаране, доставлены на берег, передаёт представитель МЧС.

Инцидент произошёл 5 июля 2019 года в районе населённого пункта Джубга Краснодарского края, напоминает « Интерфакс ».

По предварительным данным, на борту находились около 20 человек. Одну пострадавшую женщину госпитализировали. Она находится в реанимации.

Ранее News.ru сообщал, что прогулочная лодка перевернулась на Волге возле села Золотое в Красноармейском районе Саратовской области. Два человека утонули.