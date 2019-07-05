В результате аварии в Чёрном море никто не погиб. Все пассажиры, которые находились в катамаране, доставлены на берег, передаёт представитель МЧС.
Инцидент произошёл 5 июля 2019 года в районе населённого пункта Джубга Краснодарского края, напоминает «
По предварительным данным, на борту находились около 20 человек. Одну пострадавшую женщину госпитализировали. Она находится в реанимации.
Ранее News.ru сообщал, что прогулочная лодка перевернулась на Волге возле села Золотое в Красноармейском районе Саратовской области. Два человека утонули.