https://static.news.ru/photo/efe44496-b51e-11e9-9b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: today.kz

Восьмилетний ребёнок, который был ранен в результате взрывов боеприпасов в казахстанском городе Арысь, умер в больнице.

Погибший находился в реанимации детской городской больницы Нур-Султана в крайне тяжёлом состоянии. Его смерть подтвердило управление здравоохранения столицы Казахстана, передаёт агентство « Казинформ ».

Как писал News.ru, взрывы на складе боеприпасов неподалёку от населённого пункта Арысь в Туркестанской области Казахстана прогремели утром 24 июня. Погибли три человека и десятки получили ранения. Население было эвакуировано, людям разрешили вернуться лишь 29 числа.

Среди основных версий следствие рассматривает халатность должностных лиц и несоблюдение пожарной безопасности, а также короткое замыкание электричества и возгорание горюче-смазочных материалов или сухостоя.