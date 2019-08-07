После ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и внедорожник, пятеро человек находятся в тяжёлом состоянии.
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В городе заработал телефон горячей линии, по которому родственники пострадавших могут узнать всю информацию о происшествии.
Ранее стало известно, что жертвами ДТП в районе посёлка Верхнебаканский стали три человека, в том числе двое детей. Все они были пассажирами автомобиля Volkswagen Touareg, сообщал News.ru.
По уточнённым данным, в среду, 7 августа, в 22:20 мск на 16-м км трассы Новороссийск — Керченский пролив столкнулись внедорожник Volkswagen и автобус Hyundai. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.