https://static.news.ru/photo/9dc9e45c-9fbd-11e9-9728-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Состояние жестоко избитой в Ингушетии девочки остаётся тяжёлым. Медики поместят её в специальную барокамеру, где будут насыщать её организм кислородом. Об этом рассказал заведующий отделением гнойной хирургии московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский.

Сейчас будет проводиться гиперболическая оксигенация. Девочку отвезём в специальную камеру, где будем насыщать кислородом. Нужно минимум десять сеансов по часу каждый, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке, — цитирует его РИА Новости .

Он добавил, что сейчас медики делают всё возможное, чтобы сохранить девочке руку, однако угроза ампутации всё ещё сохраняется.

Девочку госпитализировали в одну из больниц Назрани 4 июля. Врачи зафиксировали у неё множественные травмы и ушибы. 5 июля её перевезли на лечение в Москву в клинику Рошаля. По подозрению в избиении была задержана родная тётя ребёнка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о родителях травмированной девочки. По её словам, папа и мама малышки находятся в разводе. Мать девочки отдала дочь на воспитание тёте год назад, писал News.ru.