https://static.news.ru/photo/106ff478-ace9-11e9-8047-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Состояние троих детей, которые пострадали во время пожара на базе отдыха в Хабаровском крае, остаётся очень тяжёлым. Об этом сообщил глава Солнечного района Виктор Старков.

По его словам, дети подключены к аппарату искусственного дыхания. Старков отметил, что пострадавшие получили сильные ожоги, сообщает ТАСС .

Как писал News.ru, в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» погиб один ребёнок. Из 26 палаток 20 сгорели.

Ранее сообщалось, что до прибытия пожарных расчётов работники лагеря пытались сами потушить возгорание, площадь которого составила 240 кв. м. В настоящее время огонь потушен.

Кроме того, выяснилось, что сгоревший палаточный лагерь работал без разрешения.