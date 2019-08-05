Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Креветки были обнаружены в большом количестве в озере Осиновое Константиновского района (Амурская область). Специалисты объясняют появление этого вида ракообразных большим количеством паводков, из-за которых изменилась и флора водоёма.

Дальневосточные пресноводные креветки не достигают в длине и двух сантиметров. Ареал обитания — озеро Ханка, расположенное на границе Приморского края РФ и китайской провинции Хэйлунцзян. Также они находятся в системах...