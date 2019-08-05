Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что ингушской девочке, которая была жестоко избита родной тётей, будет проведена операция по ампутации части правой руки.
Сегодня угрозы ампутации левой руки нет, но с правой рукой проблема есть, — отметил специалист.
На этой неделе ребёнку удалят все погибшие ткани. При этом врачи надеются сохранить локтевой сустав, передаёт АГН «
4 июля со множественными ушибами и травмами в Ингушетии госпитализировали семилетнюю девочку. По подозрению в избиении была задержана её тётя, которая, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, ранее привлекалась к уголовной ответственности, писал News.ru.