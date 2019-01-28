Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве в кафе

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Трое пострадавших при взрыве газа в одном из кафе Саратовской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщила пресс-секретарь областного Минздрава Ирина Шварцкопф.

По её словам, всего 27 января в ожоговом центре находилось 11 человек. В настоящее время состояние восьмерых из них оценивается как средней степени тяжести.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнула она.

Шварцкопф также отметила, что ситуацию держит на контроле министр здравоохранения области Наталья Мазина, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что предварительной причиной взрыва в кафе «Рандеву» в Саратовской области стала неправильная эксплуатация оборудования.

ЧП произошло в посёлке Лысые Горы 26 января. В это время в кафе находились люди. В результате пострадали 22 человека, один из них скончался в больнице.