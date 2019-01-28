USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,301 $   Brent60.86 $ Bitcoin3,451.21 $
МОСКВА-8°C11:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Врачи оценили состояние пострадавших при взрыве в кафе

zatogadjievo/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Трое пострадавших при взрыве газа в одном из кафе Саратовской области находятся в тяжёлом состоянии, сообщила пресс-секретарь областного Минздрава Ирина Шварцкопф.

По её словам, всего 27 января в ожоговом центре находилось 11 человек. В настоящее время состояние восьмерых из них оценивается как средней степени тяжести.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнула она.

Шварцкопф также отметила, что ситуацию держит на контроле министр здравоохранения области Наталья Мазина, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что предварительной причиной взрыва в кафе «Рандеву» в Саратовской области стала неправильная эксплуатация оборудования. 

ЧП произошло в посёлке Лысые Горы 26 января. В это время в кафе находились люди. В результате пострадали 22 человека, один из них скончался в больнице.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ #кафе
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
происшествия
Вандал осквернил памятник «Вежливым людям» в Крыму


читайте также
происшествия 11:33, 27 января 2019
СК: задержана арендатор ставшего местом взрыва кафе
происшествия 23:48, 26 января 2019
СКР назвал причину взрыва в кафе под Саратовом
происшествия 18:10, 26 января 2019
Десятки человек пострадали при взрыве в кафе под Саратовом
Лента новостей
в мире 11:06
Лидер «Океана Эльзы» отказался идти в президенты Украины
спорт 11:05
«Формула-1» может быть продана
шоу-бизнес 11:02
Экс-супруга Башарова ищет пропавшего мужа
общество 10:59
Сергей Фургал: вопрос обманутых дольщиков будет закрыт
наука 10:59
Древнее винное хранилище обнаружили в Египте
Другие новости
происшествия 10:52
Бизнес-центр в Петербурге эвакуировали по тревоге
происшествия 10:35
Тысячи человек эвакуированы из больниц в Кемерово
происшествия 10:18
«Минировавшего» школу подростка задержали
происшествия 10:10
Похищение Куинджи
Дерзкую кражу удалось раскрыть по «горячим следам»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top