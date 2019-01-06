Врачи оценили состояние пострадавшего в массовом ДТП

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Одного из двух тяжело пострадавших при массовой аварии с участием автобуса в Югре перевели из реанимации, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

По его словам, в настоящее время раненый находится в хирургическом отделении.

«Ещё один пока в реанимации», — уточнил он.

Специалист также добавил, что других пострадавших планируется выписать после 9−10 января, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал немедленно возбудить уголовное дело по факту массового ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО.

На участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись пять машин, в том числе вахтовый автобус и два бензовоза. В результате инцидента погибли шесть человек, ещё 18 пострадали. Авария произошла после выезда бензовоза на встречную полосу, где грузовик столкнулся с автобусом.