Врачи оценили состояние пострадавшего в массовом ДТП

Одного из двух тяжело пострадавших при массовой аварии с участием автобуса в Югре перевели из реанимации, сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
По его словам, в настоящее время раненый находится в хирургическом отделении.
«Ещё один пока в реанимации», — уточнил он.
Специалист также добавил, что других пострадавших планируется выписать после 9−10 января, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал немедленно возбудить уголовное дело по факту массового ДТП в Нефтеюганском районе ХМАО.
На участке федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись пять машин, в том числе вахтовый автобус и два бензовоза. В результате инцидента погибли шесть человек, ещё 18 пострадали. Авария произошла после выезда бензовоза на встречную полосу, где грузовик столкнулся с автобусом.