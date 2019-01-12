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Врачи не смогли спасти ожившую в морге пенсионерку

001 Stewart Goldstein/Medicimage/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В селе Васильевка Белогорского района Амурской области наутро после застолья родственники обнаружили 62-летнюю женщину в бездыханном состоянии. Приехавший сотрудник полиции констатировал смерть, вызвал ритуальную службу и отправил «тело» в морг. «Воскресшую» в морге пенсионерку потом два часа безуспешно пытались спасти реаниматологи.

«Сотрудник ОВД не стал вызывать „скорую помощь“, как того требует инструкция, констатировал смерть женщины самостоятельно, без участия медиков. Вызвал ритуальную службу и направил „тело“ в морг без каких-либо сопроводительных документов», — сообщил информагентству «ПортАмур» главврач Белогорской больницы Михаил Данилов.

Как пишет Amur28Info, ожившую пенсионерку заметила санитарка морга, когда начала крепить к «трупу» номерную бирку.

По данному факту начата служебная проверка.По словам главврача Белогорской больницы, пенсионерка могла скончаться от переохлаждения и отравления.

Ранее News.ru писал, что специальная комиссия Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Казахстана подключилась к расследованию «дела Айгали Супугалиева», который вернулся к родным через два месяца после собственных «похорон». 63-летний Айгали Супугалиев пропал после того, как ушёл из дома 20 июня. Родственники обратились в правоохранительные органы только через месяц. Вскоре полицейские обнаружили труп мужчины и пригласили родных на опознание. Из-за жары тело сильно разложилось, поэтому опознать его не удалось, однако генетическая экспертиза с вероятностью в 99,92% показала, что оно принадлежит Супугалиеву. 


#врачи #морг
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