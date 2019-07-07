Врачи клиники Рошаля рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Алсу Жамалетдинова
10:14, 07 июля 2019
https://static.news.ru/photo/3b1b5932-a088-11e9-a67a-fa163e074e61_1024.jpgМака Ганиева в судеФото: скриншот vk.com/kpstav
Медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля рассказали о самочувствии девочки, жестоко избитой родной тётей в Ингушетии. По их словам, её состояние остаётся тяжёлым.
Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья, — говорится в сообщении пресс-службы НИИ, текст которого приводит «Интерфакс».
Медики надеются, что жизнеспособность тканей будет восстановлена и малышке удастся сохранить руку.
Девочку госпитализировали в одну из больниц Назрани 4 июля. Врачи зафиксировали у неё множественные травмы и ушибы. 5 июля её перевезли на лечение в Москву в клинику Рошаля. По подозрению в избиении была задержана родная тётя ребёнка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.