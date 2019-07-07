https://static.news.ru/photo/3b1b5932-a088-11e9-a67a-fa163e074e61_1024.jpg Мака Ганиева в суде Фото: скриншот vk.com/kpstav

Медики НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля рассказали о самочувствии девочки, жестоко избитой родной тётей в Ингушетии. По их словам, её состояние остаётся тяжёлым.

Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья, — говорится в сообщении пресс-службы НИИ, текст которого приводит « Интерфакс ».

Медики надеются, что жизнеспособность тканей будет восстановлена и малышке удастся сохранить руку.

Девочку госпитализировали в одну из больниц Назрани 4 июля. Врачи зафиксировали у неё множественные травмы и ушибы. 5 июля её перевезли на лечение в Москву в клинику Рошаля. По подозрению в избиении была задержана родная тётя ребёнка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее News.ru писал, что судья принял решение об аресте тёти изувеченной девочки. Она пробудет в СИЗО два месяца.