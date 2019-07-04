https://static.news.ru/photo/8b4ac4bc-9e6a-11e9-8383-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

ФСБ задержала трёх врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку. В отношении медиков возбудили уголовное дело за ложные диагнозы военно-врачебной комиссии.

Росгвардия и в дальнейшем будет совместно с другими правоохранительными органами бороться с коррупционными проявлениями в своих рядах, — заявили РБК в пресс-службе ведомства.

На время следственных действий медиков отстранили от выполнения служебных обязанностей. Как выяснили следователи, врачи занимались подделкой диагнозов при обследовании военнослужащих. В результате военно-врачебная комиссия могла признать их негодными к службе и уволить из рядов ВС РФ. Поймать недобросовестных врачей удалось в июне 2019 года во время оперативного эксперимента, когда сотрудники СБ зафиксировали факт получения взятки в размере 350 тыс. руб. за диагноз «язва желудка».

Ранее, как писал News.ru, трёх полицейских из столичного ОВД «Митино» задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Речь идёт о замначальника отдела Евгении Щеглове и двух его подчинённых — следователе Родионове и оперативнике уголовного розыска Ильине. Полицейских задержали при получении денег от человека, которого проверяли на причастность к краже.