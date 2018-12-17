Пациент напал на врача скорой в Екатеринбурге

https://news.ru/storage/news/d0194d6f8a071169ab86975a0880dd71/cc341ff4-8ef8-4f0f-ad2f-8953ada2bf4a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге пострадал в результате нападения гражданина, к которому приехал на вызов. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошёл в одном из домов по улице Белинского. Скорую вызывали к мужчине 1960 года рождения. Во время оказания медицинских услуг он набросился на врача и нанёс ему удар по лицу.

Пациент-хулиган доставлен в отделении полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По её итогам будет принято процессуальное решение, рассказали «РГ» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее News.ru сообщал об аналогичном случае в Москве. Пьяный гражданин напал на девушку-фельдшера, приехавшую по его вызову. В результате медработник была госпитализирована с переломом носа и гематомами.