Пациент напал на врача скорой в Екатеринбурге

Фельдшер скорой помощи в Екатеринбурге пострадал в результате нападения гражданина, к которому приехал на вызов. Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Инцидент произошёл в одном из домов по улице Белинского. Скорую вызывали к мужчине 1960 года рождения. Во время оказания медицинских услуг он набросился на врача и нанёс ему удар по лицу.
Пациент-хулиган доставлен в отделении полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По её итогам будет принято процессуальное решение, рассказали «РГ» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Ранее News.ru сообщал об аналогичном случае в Москве. Пьяный гражданин напал на девушку-фельдшера, приехавшую по его вызову. В результате медработник была госпитализирована с переломом носа и гематомами.