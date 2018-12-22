Возле берегов Камчатки произошло землетрясение

https://news.ru/storage/news/e5772e3d4c6bcce82835389657118612/85919c1d-ed01-465d-983c-63a6a593217b_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера было зафиксировано недалеко от берегов полуострова Камчатка. Сейсмическая активность происходит на глубине 2 км.

Эпицентр землетрясения располагается возле Командорских островов, передаёт Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Ближайший крупный город, который находится в непосредственной близости от природного явления, — Петропавловск-Камчатский, население которого оценивается в 188 тыс. человек.

Информация о разрушениях или возможности цунами не поступала.

Как писал ранее News.ru, в Тихоокеанском центре по предупреждению цунами США заявили, что после такой сильной сейсмической активности возможно возникновение цунами. Оно может появиться в радиусе 300 км вокруг центра землетрясения.