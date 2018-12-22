Возле берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера было зафиксировано недалеко от берегов полуострова Камчатка. Сейсмическая активность происходит на глубине 2 км.
Эпицентр землетрясения располагается возле Командорских островов, передаёт Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Ближайший крупный город, который находится в непосредственной близости от природного явления, — Петропавловск-Камчатский, население которого оценивается в 188 тыс. человек.
Информация о разрушениях или возможности цунами не поступала.
Как писал ранее News.ru, в Тихоокеанском центре по предупреждению цунами США заявили, что после такой сильной сейсмической активности возможно возникновение цунами. Оно может появиться в радиусе 300 км вокруг центра землетрясения.