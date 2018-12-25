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Вожатый лагеря на Камчатке устроил детям дедовщину

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники Следственного управления СКР по Камчатскому краю начали проверку информации об издевательствах над детьми со стороны вожатого в оздоровительном лагере «Волна» в Елизовском районе.

По предварительным данным, работник лагеря ночью 22 декабря начал пинать кровати, заставил мальчиков приседать и отжиматься, а девочек хватал за ноги. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее News.ru писал об убийстве в Тольятти 16-летней вице-чемпионки России по плаванию.


#дети #СКР #КАМЧАТКА #лагерь
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