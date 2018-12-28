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Восемь детей пострадали в крупном ДТП на Алтае

twitter.com/@MyAltaicom

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В Алтайском крае произошло серьёзное ДТП. На загородной автотрассе «жигули» столкнулись с минифургоном Toyota Noah. В результате пострадали десять человек, в том числе восемь детей.

Авария произошла 28 декабря в 00:10 местного времени в Зональном районе. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21063, выезжая с второстепенной дороги со стороны с. Шубенка, врезался в минивэн, сообщает пресс-служба краевого главка МВД. Всех пострадавших с травмами средней тяжести доставили в одну из больниц города Бийска.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее News.ru сообщал о том, что певица Рита Дакота по вине таксиста попала в аварию в Москве.


#дети #ДТП #алтайскийкрай
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