https://static.news.ru/photo/a5e258f8-a9be-11e9-98f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Markus Mainka/picture alliance

Пассажирский Boeing 747 авиакомпании «Северный Ветер» не вылетел из столичного Шереметьево из-за дыма в салоне, при эвакуации пострадали люди.

Уточняется, что на борту находились 187 человек, борт должен был отправиться в Ереван. В результате спуска по трапам травмы получили восемь человек, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, полёты Boeing 737 MAX приостановлены после двух авиакатастроф: в Эфиопии и Индонезии в 2018 и 2019 годах. Федеральное авиауправление США ввело запрет на эксплуатацию данной модели.