USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.53 $ Bitcoin3,544.95 $
МОСКВА-6°C08:37
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Восемь человек извлечены из-под завалов дома в Шахтах

twitter.com/@19rusInfo

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Шахтах восьмерых человек, в том числе ребёнка. Одна женщина погибла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным МЧС, эпицентр взрыва находился в одной из квартир на 9-м этаже дома. Основная версия — утечка газовоздушной смеси. На место ЧП уже прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев, он выслушивает доклады всех оперативных служб, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона. 

Как писал News.ru, взрыв в жилой многоэтажке по улице Хабарова прогремел около 06:00 мск. В результате полностью обрушились 8-й и 9-й этажи. Из здания эвакуировали 140 жильцов. Взрывом повреждены четыре квартиры. В соцсетях уже появилось видео, снятое на месте происшествия. 


#ВЗРЫВ #шахты #Ростовскаяобласть
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

Лента новостей
общество 08:28
Роскосмос попросили ускорить утверждение запусков к МКС
спорт 08:23
Павлюченкова поддержала победный порыв Шараповой
происшествия 08:18
Названа предварительная причина взрыва в Шахтах
происшествия 07:49
Опубликовано видео с места взрыва в Шахтах
в мире 07:40
Киев опасается начала войны с Россией и Белоруссией
Другие новости
происшествия 08:18
Названа предварительная причина взрыва в Шахтах
происшествия 07:49
Опубликовано видео с места взрыва в Шахтах
происшествия 06:56
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Ростовской области
происшествия 01:41
Крупный пожар вспыхнул в жилой многоэтажке в центре Тулы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top