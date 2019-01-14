Восемь человек извлечены из-под завалов дома в Шахтах

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Спасатели достали из-под завалов частично обрушившегося дома в Шахтах восьмерых человек, в том числе ребёнка. Одна женщина погибла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным МЧС, эпицентр взрыва находился в одной из квартир на 9-м этаже дома. Основная версия — утечка газовоздушной смеси. На место ЧП уже прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев, он выслушивает доклады всех оперативных служб, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Как писал News.ru, взрыв в жилой многоэтажке по улице Хабарова прогремел около 06:00 мск. В результате полностью обрушились 8-й и 9-й этажи. Из здания эвакуировали 140 жильцов. Взрывом повреждены четыре квартиры. В соцсетях уже появилось видео, снятое на месте происшествия.