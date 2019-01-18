Заражённая шаурма заставила воронежцев страдать

https://news.ru/storage/news/738788ae04cad6bf0c2a02bc45c50ac7/5c0d62f9-b697-41de-b937-0be5a2b6802e_850.jpg Иванко Игорь/АГН "Москва"

Жители Воронежа отравились шаурмой. Фастфуд купили в Коминтерновском районе города. Врачи диагностировали у пациентов сальмонеллёз.

Число госпитализированных граждан — 15. После трапезы заболевшие начали жаловаться на температуру под 40, рвоту, диарею, боли в животе, пишет РИА «Воронеж». Некачественный продукт покупали в одном киоске на улице Генерала Лизюкова.

«Состояние больных среднетяжёлое, в реанимации никто не остаётся», — прокомментировал здоровье воронежцев главврач клинической инфекционной больницы Александр Монастырский.

По последним данным, опасный недуг постепенно отступает и пациентам становится лучше.

Ранее News.ru сообщал об инициативе депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Парламентарий предложил запретить продавать несовершеннолетним газировку и фастфуд.