Заражённая шаурма заставила воронежцев страдать

Жители Воронежа отравились шаурмой. Фастфуд купили в Коминтерновском районе города. Врачи диагностировали у пациентов сальмонеллёз.
Число госпитализированных граждан — 15. После трапезы заболевшие начали жаловаться на температуру под 40, рвоту, диарею, боли в животе, пишет РИА «Воронеж». Некачественный продукт покупали в одном киоске на улице Генерала Лизюкова.
«Состояние больных среднетяжёлое, в реанимации никто не остаётся», — прокомментировал здоровье воронежцев главврач клинической инфекционной больницы Александр Монастырский.
По последним данным, опасный недуг постепенно отступает и пациентам становится лучше.
Ранее News.ru сообщал об инициативе депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Парламентарий предложил запретить продавать несовершеннолетним газировку и фастфуд.