Воронежские полицейские пытали задержанных спиртом

https://news.ru/storage/news/e882f256e67c8bcc611ee1b0dca22b59/be862d05-ae54-47db-bdbf-ac424a35a8fb_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следователи СКР по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников местной полиции. Правоохранителей обвиняют в превышении должностных полномочий.

По данным СК, полицейские в мае 2018 года пытались поскорее раскрыть дело о хищении мобильного телефона у женщины. Для этого они задержали двух её знакомых. Молодых людей поочередно приглашали в кабинет, заковывали в наручники, после чего надевали на голову пакет с нашатырным спиртом. Таким образом сотрудники полиции пытались выбить из задержанных признание или изобличение лица, совершившего данное преступление.

Материалы дела с обвинительным приговором направлены в суд, сообщается на сайте СУ СКР по Воронежской области.

Ранее News.ru писал, что видный функционер ФСИН Башкирии был задержан за коррупцию, сообщает Следственный комитет. Экс-начальник колонии ИК-13 по Башкирии, получивший должность замначальника Межрегионального учебного центра УФСИН России по Республике Башкортостан, Евгений Пудаков был заподозрен в получении взяток.