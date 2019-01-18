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Воронежские полицейские пытали задержанных спиртом

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Следователи СКР по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников местной полиции. Правоохранителей обвиняют в превышении должностных полномочий. 

По данным СК, полицейские в мае 2018 года пытались поскорее раскрыть дело о хищении мобильного телефона у женщины. Для этого они задержали двух её знакомых. Молодых людей поочередно приглашали в кабинет, заковывали в наручники, после чего надевали на голову пакет с нашатырным спиртом. Таким образом сотрудники полиции пытались выбить из задержанных признание или изобличение лица, совершившего данное преступление. 

Материалы дела с обвинительным приговором направлены в суд, сообщается на сайте СУ СКР по Воронежской области. 

Ранее News.ru писал, что видный функционер ФСИН Башкирии был задержан за коррупцию, сообщает Следственный комитет. Экс-начальник колонии ИК-13 по Башкирии, получивший должность замначальника Межрегионального учебного центра УФСИН России по Республике Башкортостан, Евгений Пудаков был заподозрен в получении взяток.


#пытки #полиция #воронеж #спирт
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