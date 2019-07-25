https://static.news.ru/photo/5d7c91e2-aeb3-11e9-8464-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Талдомском районе полицейские задержали 49-летнего лидера уголовно-преступной среды с прозвищем «Олег Чёрный» и двух его сообщников 28 и 29 лет. Все они подозреваются в вымогательстве у бизнесменов денег за покровительство.

Злоумышленники систематически вымогали у двух местных жителей, занимающихся продажей продуктов питания в районе п. Полудёновка, денежные средства за оказание криминального покровительства, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Во время обысков у злоумышленников изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом и охотничье ружьё «Беретта».

Как писал News.ru, сотрудники уголовного розыска Московской области задержали более 30 мужчин в одном из ресторанов города Люберцы. Они были участниками сходки преступников, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей. 32 задержанных отправлены в отделение полиции для установления личности. На всех граждан составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти). По некоторым данным, среди задержанных был Иракли Усоян — внук известного «вора в законе» Аслана Усояна по кличке Дед Хасан.