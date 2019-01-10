Волоколамское шоссе после потопа откроют 11 января

https://news.ru/storage/news/868d8f1dcdb24b302af2c7889a1ce5c8/027fd1dc-3dc7-4f20-9057-4c171ed1f8f2_850.jpg Город К/vk.com

Ремонтные работы на Волоколамском шоссе после ЧП продолжатся в течение дня. Восстановить движение планируют к 11 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«А сейчас организованы объезды этого маршрута, подъезды к жилому сектору», — сказал Бирюков.

10 декабря тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыли для движения машин. Затопило участок из-за подмыва грунта в шлюзе, писал News.ru.

Водителям предлагается объезжать аварийный участок по Ленинградскому шоссе.