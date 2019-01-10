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Волоколамское шоссе после потопа откроют 11 января

Город К/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Ремонтные работы на Волоколамском шоссе после ЧП продолжатся в течение дня. Восстановить движение планируют к 11 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«А сейчас организованы объезды этого маршрута, подъезды к жилому сектору», — сказал Бирюков.


10 декабря тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыли для движения машин. Затопило участок из-за подмыва грунта в шлюзе, писал News.ru.

Водителям предлагается объезжать аварийный участок по Ленинградскому шоссе.


#москва #грунт #волоколамскоешоссе
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