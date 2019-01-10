Волоколамское шоссе после потопа откроют 11 января

Ремонтные работы на Волоколамском шоссе после ЧП продолжатся в течение дня. Восстановить движение планируют к 11 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«А сейчас организованы объезды этого маршрута, подъезды к жилому сектору», — сказал Бирюков.
10 декабря тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе закрыли для движения машин. Затопило участок из-за подмыва грунта в шлюзе, писал News.ru.
Водителям предлагается объезжать аварийный участок по Ленинградскому шоссе.