МВД изучает видео нападения волка на ребёнка в Челябинске

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Полицейские проводят проверку по факту нападения волка на ребёнка в главном парке Челябинска. Сотрудники Г У МВД России по Челябинской области обратили внимание на сообщения СМИ.

«При этом родители пострадавшего ребенка не обращались в полицию», — заявили в пресс-службе МВД РФ.

Инцидент случился в челябинском парке имени Гагарина. Хищник схватил маленького ребёнка за ногу и долго не отпускал, очевидцы пытаются оттащить животное. Видео нападения опубликовали в социальных сетях случайные свидетели.

Хозяин волка Сергей Панасенко назвал это «зоотерапией». По его мнению, таким образом волк помогал ребёнку избавиться от фобии, а для него самого это отличная реклама, как психолога, информирует «Ура.ру». По данным издания, Панасенко гуляет с волком в центральном парке каждый день, руководство парка пыталось его выгнать, но им это не удавалось.

Хозяин животного утверждает, что после инцидента мальчик час играл со зверем.

Ранее News.ru сообщал, что житель Волгограда завёл дома волка. Хищника мужчина нашёл во время своей охоты в Астраханской области у фермеров. Его обнаружили рядом с охотничьим хозяйством «Волчье логово».