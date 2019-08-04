Подозреваемые виновники ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге угнали автомобиль перед тем, как попасть в аварию. Они двигались на Kia Rio по центру города и столкнулись с машиной марки SsangYong, после чего врезались в «Ладу», стоявшую на перекрёстке.

От удара отечественная легковушка отскочила в Toyota Avensis, которая, в свою очередь, протаранила Volkswagen Polo. В результате инцидента погибли два человека из «Лады», ещё трое, включая водителя и пассажира Kia,...