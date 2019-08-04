Военный истребитель потерпел крушение на юге Ирана. Инцидент произошёл в провинции Бушир.
Fighter jet crashes in southern Iran— Mehr News Agency (@MehrnewsCom)
https://t.co/g6s9eYKAUL 4 августа 2019 г.
На борту находились два пассажира, им удалось выжить. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность, передаёт
Ранее News.ru писал, что самолёт военно-воздушных сил ВМС Соединённых Штатов разбился около армейской авиабазы в Калифорнии. Крушение потерпел истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet.