Военный истребитель потерпел крушение на юге Ирана. Инцидент произошёл в провинции Бушир.

На борту находились два пассажира, им удалось выжить. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что самолёт военно-воздушных сил ВМС Соединённых Штатов разбился около армейской авиабазы в Калифорнии. Крушение потерпел истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet.

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